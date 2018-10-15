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Şehitlerin mezarı ziyaret edildi

SORGUN ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, bir grup öğrenci ile birlikte şehit mezarlarını ziyaret edip, dua etti.

Şehitlerin mezarı ziyaret edildi

SORGUN ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, bir grup öğrenci ile birlikte şehit mezarlarını ziyaret edip, dua etti.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:13
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Şehitlerin mezarı ziyaret edildi

Ekinci, "Şehitlerimizin vatan uğruna fedakarlıklarını ve yaptıkları kahramanlıkları hiçbir zaman unutmayacağız. Bu vatanın toprağı şehitlerin kanlarıyla yoğrulmuştur. Biz bu mücadelenin sahibi ataların evlatlarıyız. Geçmişimize sahip çıkmak, bizi biz yapan değerlerimizi gelecek nesillere taşımak, en büyük vazifemizdir. Milletimizin gönlünde şehitlerimizin her zaman müstesna bir yeri vardır. Bütün şehit yakınlarımızı saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.  

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