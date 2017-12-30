Dernek yönetimi, şehitleri her fırsatta anmaya çalışıyor. Bu bağlamda, şehitlerin doğum ve ebediyete intikal ettiği tarihlerde yapılan etkinliklerle, şehitlere vefa gösterilip, yakınlarının da yanlarında olduklarını hissettiriyor. Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir, son olarak Şehit Mehmet Tez anısına, her hafta olduğu gibi hatim okuyup, şehidin kabri başında duasını yaptıklarını söyledi. Kepir, Yerköy İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin etkinliğe destek verdiklerini söyledi.