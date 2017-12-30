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ŞEHiTLERE VEFA

YERKÖY Şehit Aileleri Derneği, her hafta bir şehit için Hatim okutup, kabri başında da duasını yaptırıyor.

ŞEHiTLERE VEFA

YERKÖY Şehit Aileleri Derneği, her hafta bir şehit için Hatim okutup, kabri başında da duasını yaptırıyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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ŞEHiTLERE VEFA

Dernek yönetimi, şehitleri her fırsatta anmaya çalışıyor. Bu bağlamda, şehitlerin doğum ve ebediyete intikal ettiği tarihlerde yapılan etkinliklerle, şehitlere vefa gösterilip, yakınlarının da yanlarında olduklarını hissettiriyor. Yerköy Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Kepir, son olarak Şehit Mehmet Tez anısına, her hafta olduğu gibi hatim okuyup, şehidin kabri başında duasını yaptıklarını söyledi. Kepir, Yerköy İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin etkinliğe destek verdiklerini söyledi. 

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