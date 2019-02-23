ŞEHiTLERE SAYGI

Etkinliğe Kaymakam Bekir Özen ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, İlçe Jandarma Komutanı Savaş Serbest de Ekatıldı. Kaymakam Özen, "Çocuklarımıza Şehitleri Anma kapsamında slâyt gösterimi ve şiir dinletisi düzenlemeyerek Aziz Şehitlerimizi gururlandırdılar. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza vatan, millet ve bayrak sevgisinin ne kadar önemli olduğunu anlattık. Ben tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.