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ŞEHiTLERE SAYGI

ÇAYIRALAN ilçesinin Yukarı Yahyasaray Köyünde düzenlenen ‘Şiir dinletisi ve Şehitleri anma’ etkinliği ilgi gördü

ŞEHiTLERE SAYGI

ÇAYIRALAN ilçesinin Yukarı Yahyasaray Köyünde düzenlenen ‘Şiir dinletisi ve Şehitleri anma’ etkinliği ilgi gördü

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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ŞEHiTLERE SAYGI

Etkinliğe Kaymakam Bekir Özen ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, İlçe Jandarma Komutanı Savaş Serbest de Ekatıldı. Kaymakam Özen, "Çocuklarımıza Şehitleri Anma kapsamında slâyt gösterimi ve şiir dinletisi düzenlemeyerek Aziz Şehitlerimizi gururlandırdılar. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza vatan, millet ve bayrak sevgisinin ne kadar önemli olduğunu anlattık. Ben tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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