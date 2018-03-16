Şehitlere saygı

Vatanı ve milleti için şehadete hiç düşünmeden koşan şehitlerin aziz hatıraları; rahmet, minnet ve saygıyla yad edildiği programa Kaymakam Davut Sinanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Belediye Başkanı Hamdi Erdal ve tüm siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve üyeleri, belde belediye başkanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş, Kaymakam Kemalbey Anadolu Lisesi önü, Lise Caddesi, İş Bankası önü, Reşat Tuna Tuncel Caddesi'ne dönüş, Bankalar Caddesi, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla başladı. Merkez Camii İmam Hatibi Ömer Sağlam'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında, Rukiye Yörük isimli öğrenci tarafından, Çanakkale Şehitleri'ne isimli şiir okundu. Daha sonra Anıtkabir’den getirtilen Türk Bayrağı İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından Kaymakam Davut Sinanoğlu’na takdim edildi. Program; Boğazlıyan İlçe Müftüsü Mehmet Güler'in yapacağı dua ile tamamlandı.