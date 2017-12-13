-ŞEHİTLER UNUTULMAYACAK

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, şehitlerimizin her daim hatırımızda olduğunu göstermek amacıyla hazırlanan proje kapsamında, belirli günlerde değil yıl içerisinde her daim çeşitli faaliyetlerde şehitlerin anılıp, yakınlarıyla da yakından ilgilenilmesinin hedeflendiğini söyledi. Şehitlerin kabirleri ile birlikte yakınlarının da öğrencilerle birlikte ziyaret edilip, dua edildiğini kaydeden Yoldaş, projelme ilgili ilk toplantının yapıldığını, Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin, öğretmenleriyle birlikte Şehit Polis Memuru Mustafa Kemal Devrilmez’in ailesini evinde ziyaret ettiklerini anlattı. Ziyaret sırasında, şehidimizin çocukluğundan Şehadet tarihine kadar tüm eşyaların sergilendiği odayı gezlirken, duygulu anlar yaşandı. Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezi’ndeki Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Kütüphanesi de gezildi.