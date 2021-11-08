Şehitler adına su kuyusu

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan proje doğrultusunda Deniz Feneri Derneği tarafından ‘1000 Şehidimiz Adına 1000 Su Kuyusu’ projesi ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamında Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Astsubay Sinan Babacan adına Afrika'da su kuyusu açıldı. Kaymakam Topuz, Aile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yılmaz Sufracı ile birlikte su kuyusunun beratını ve görsellerini Şehidin babası Ahmet Babacan’a takdim etti.