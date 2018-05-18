Şehit yakınları ziyaret edildi

Aydıncık ilçe merkezinde ikamet eden Şehit Bekir Şimşek ve Büyük Toroman Köyünde ikamet eden Şehit Ali Çelik’in ailelerini ziyaret eden Kaymakamımız Akyol ve beraberindeki heyet, şehit annelerinin elini öptü, sohbet etti. Kaymakam Akyol, ‘’Her türlü övgünün, saygının ve fedakarlığın üzerinde olan şehit aileleriyle büyük onur duyuyoruz. Vatan için canını verenlerin ulaştığı şehitlik mertebesi en yüksek makam. Şehit annelerinin acılarını aynı duygularla ortak olup, her zaman yanlarında olacağımızın bilinmesini isterim. Şehitlerimizin annelerinin ve ailelerinin her zaman yanındayız, Annelerimiz, bizleri dünyaya getiren ve en güzel biçimde yetişmemizi sağlayan, sabrın, fedakarlığın, hoşgörünün ve sevginin kaynağıdır’’ dedi.

Kaymakam Akyol, ziyaret ettiği şehit ailelerine çeşitli hediyeler de takdim etti.