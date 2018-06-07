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ŞEHiT YAKINLARI UNUTULMADI

SARIKAYA ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde, Türkiye Diyanet Vakfı Sarıkaya Şube Başkanlığının katkılarıyla, İlçe Müftülüğü koordinasyonunda şehit aileleri ile gazilere yönelik iftar yemeği verildi.

ŞEHiT YAKINLARI UNUTULMADI

SARIKAYA ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde, Türkiye Diyanet Vakfı Sarıkaya Şube Başkanlığının katkılarıyla, İlçe Müftülüğü koordinasyonunda şehit aileleri ile gazilere yönelik iftar yemeği verildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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ŞEHiT YAKINLARI UNUTULMADI

Kervan Pide Salonunda düzenlenen iftar yemeğine, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra, Kaymakam Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, Emniyet Müdürü Kadir Topkaya, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Yakup Ergen, şehit yakınları ile gaziler yakınlarıyla birlikte katıldı. Kaymakam Yasin Özcan, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Özcan "Bizler burada rahat ve huzurlu şekilde hem sosyal hayat hem de dini hayatımızı yerine getirebiliyorsak, bu güzel Ramazan ayını beraber yaşayabiliyorsak bizi bu masada bir araya getiren değerler sayesinde, canlarını bu Vatan uğruna feda eden evlatlarınız sayesinde. Bu sebeple Vatan size müteşekkir, bizlerde sonsuz teşekkürlerimizi sizlere arz ediyoruz. Allah Vatanımızı Milletimizi böldürmesin. Bizlere fazla acılar yaşatmasın tekrar Ramazan ayınızı tebrik ediyorum” diye konuştu.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de, bu mübarek günde birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarının önemini belirterek, ‘’Cenab-ı Allah sağ salim Ramazan Bayramına hepimizi eriştirsin. Memleketimizin birliğini beraberliğini, dirliğini, düzenliğini bozmasın. Şimdiden yaklaşan Ramazan Bayramınızı kutluyorum” dedi.
Sarıkaya İlçe Müftüsü Emrah Kandemir ise, ‘’Ramazanın güzelliği herkes aynı sofrada küçüğü, büyüğü demeden herkes aynı sofrada aynı amaç için burada toplandık. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul eylesin” ifadelerini kullandı. 

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