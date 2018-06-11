Şehit yakınları iftarda buluştu

Askeri Gazinoda verilen iftar yemeği sonrasında konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, şehitlere rahmet, gazilere sağlık dileğinde bulundu. Vali Yurtnaç, "Sizler bizlere emanetsiniz, devletimize emanetsiniz ve her türlü sıkıntınızda yanınızdayız. Devlet için, millet için, bayrak için bedel ödemiş insanlarsınız. Herhangi bir sıkıntınız olduğunda da hem yanınızdayız, hem destekçiniziz, hem de sizin emrinizdeyiz. Bu akşam soframıza katıldığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Yurtnaç, daha sonra şehit ailelerinin masalarını dolaşarak uzun uzun sohbet edip sıkıntılarını dinledi.