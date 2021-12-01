Şehit Paşa'nın ismi caddeye verildi

Yerköy Belediye Başkan Ferhat Yılmaz, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş'ın adı Yerköy’de ilçesinde bulunan bir caddeye verildiğini söyledi. Başkan Yılmaz, 50 yıldır Belediye Caddesi olarak geçen caddenin adının değiştirilerek, Şehit Korgeneral Osman Erbaş caddesi olarak değiştirildiğini belirtti. Aziz şehitler için ne yapılsa az olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, Bitlis-Tatvan kırsalında askeri helikopter düşmesi sonucu Yerköy’ün Saray Köyü nüfusuna kayıtlı 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın şehit olduğunu hatırlattı. Yılmaz, ‘’Yerköy Belediyesi olarak Osman Paşamızın adını yaşatmak için Haşim Kılıç Mahallesinde bulunan 50 yıllık olan Belediye Caddesinin adını, alınan kararla Şehit Korgeneral Osman Erbaş Caddesi olarak değiştirmiş bulunmaktayız. Bizler bu vatan toprağının bölünmez bütünlüğü için canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Özgür, güçlü bir devlet oluşumuz, kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesinde olmuştur. Bu duygu ve düşünceyle, vatanımızı kanları, canları pahasına koruyan, onurumuzu, bağımsızlığımızı tehdit eden, birlik ve bütünlüğümüze kasteden her türlü kalkışmaya karşı çıkıp bu uğurda canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ise sağlık diyorum’’ dedi. (Ferhat Kayhan / Yerköy)