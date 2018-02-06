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Şehit için Mevlit

AYDINCIK ilçesinde, Şehit Uzman Çavuş Bekir Şimşek için Mevlit-İ Şerif okutuldu.

Şehit için Mevlit

AYDINCIK ilçesinde, Şehit Uzman Çavuş Bekir Şimşek için Mevlit-İ Şerif okutuldu.

06 Şubat 2018 Salı 07:00
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Şehit için Mevlit

1 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Sur’da Şehit olan Uzman Çavuş Bekir Şimşek adına Merkez Camiinde okutulan Mevlid-i Şerife vatandaşların ilgisi yoğun oldu.
Aydıncık Belediye Düğün salonunda katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.
Sonrasında şehit mezarı başında Kur-an Kerim tilaveti ile dualar okundu.
Şehit mezarı ziyaretine şehidin ailesi, Kaymakam Yavuz Akyol ile beraberinde kurum amirleri de katıldı.
Kaymakam Akyol, ‘Allah ordumuza, devletimize zeval vermesin, acı göstermesin’ dedi.

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