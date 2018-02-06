Şehit için Mevlit

1 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Sur’da Şehit olan Uzman Çavuş Bekir Şimşek adına Merkez Camiinde okutulan Mevlid-i Şerife vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Aydıncık Belediye Düğün salonunda katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Sonrasında şehit mezarı başında Kur-an Kerim tilaveti ile dualar okundu.

Şehit mezarı ziyaretine şehidin ailesi, Kaymakam Yavuz Akyol ile beraberinde kurum amirleri de katıldı.

Kaymakam Akyol, ‘Allah ordumuza, devletimize zeval vermesin, acı göstermesin’ dedi.