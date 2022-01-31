Şehit ailesine ziyaret

Sorgun Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fazlı Ünal'ın şehit olan abisi Mehmet Ünal'ın ailesine okulun Müdür Yardımcısı Serhan Kaplaner, Sınıf Rehber Öğretmeni ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Musa Saçlı ve Matematik Öğretmeni Fatma Betül Şener ziyarette bulundu. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, ‘’Müdürlüğümüz personeli Perihan Savaş'ın şehit olan oğlu için ailesini ziyaret edip, acılarını paylaşan İlçemiz Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci ve öğretmenlerine bu anlamlı ziyaretleri ve hassasiyetleri için teşekkür ederiz’’ dedi. •Sümeyye İlhan•