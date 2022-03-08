Şehit ailesine ziyaret

Ziyaret esnasında Şehidin aile fertleri ile sohbet eden Kaymakam Serin, ‘’Devletimizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizin hakları asla ödenemez. Şehit ailelerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Şehidimize Allah’tan rahmet, geride kalan ailesine hayırlı bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum’’ dedi.

Yapılan ziyarete, Sarıkaya Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Ergen’de eşlik etti.