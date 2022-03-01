Şehit ailesine ziyaret

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Saraykent’e bağlı Ozan Beldesi Belediye Başkanı Mustafa İleri’yle birlikte şehit babası İbrahim Binekçi’yi ziyaret etti. Türk Milletinin imanlı her bir ferdinin en büyük gayesinin şehadet olduğunu dile getiren Kaymakam Açıkgöz, ‘’Şehidimizin anne ve babasıyla bir araya geldik. Nazik misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyorum. Yüreklerindeki acı ve evlat özlemi hiç tükenmeyecek bunu biliyorum. Fakat herkese nasip olmayacak bir mertebeye ulaşan, seçkin bir evlada sahip olduklarını ifade ettik. Rabbimiz, şehitliği ve şehitlerimizi birçok ayeti kerimede zikrediyor. Büyük bir mertebe verdiğini ifade ediyor. Böyle bir mertebe karşısında imrenmemek, bu mertebeyi arzu etmemek mümkün değil. İnşallah Rabbimiz bir gün bizlere de bu makamı nasip eder’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

