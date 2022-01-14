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Şehit ailesinden ziyaret

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekâtı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketatar saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik’in (23) annesi ve babası, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

14 Ocak 2022 Cuma 00:32
Şehit ailesinden ziyaret

Şehit annesi Dilber Kılavuz, şehit baba Yusuf Kılavuz ve şehit dayısı Rüstem Emrebaş, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ı makamında ziyaret ettiler. Gerçekleşen ziyarette Başkan Ferhat Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bayrak, istiklal, inanç, namus ve Vatan’ın bölünmez bütünlüğü için canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerin her zaman emirlerinde olduğunu belirtti. Bu toprakları bize vatan yapan, kanlarıyla bu toprakları sulayan şehitlerimizin aileleri ve gaziler için ne yapsak az olduğunu belirten başkan Ferhat Yılmaz, şu ifadelerde bulundu: “Aziz vatan toprağımız, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Bu bedelin bir karşılığı yok, bu hiçbir şeyle mukayese edilemez. Ödenen bu bedel emsalsizdir. Bu anlamda şehit ailelerimiz ve gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Bugün, bu vatan toprağı üzerinde mutlu, huzurlu ve müreffeh bir yaşam sürüyorsak, bu şehit ve gazilerimizin fedakârlığı sayesindedir. Vatan uğruna kanlarının son damlasına kadar mücadele eden şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize ise sağlıklı ömürler diliyorum.” dedi. Şehit ailelerinin, kendilerine şehitlerin emaneti olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, gerçekleşen ziyarette Şehit annesi Dilber Kılavuz ve şehit babası Yusuf Kılavuz’a günün anlam ve önemine binaen ‘Yerköy Saat Kulesi’ tablosunu takdim etti.

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