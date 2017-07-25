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Şehide vefa!

Çandır Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve ilçe yöneticileri şehitleri kabirlerinde ziyaret ederek, manevi dünyalarına dualar hediye ettiler.

Şehide vefa!

Çandır Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve ilçe yöneticileri şehitleri kabirlerinde ziyaret ederek, manevi dünyalarına dualar hediye ettiler.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
25 Temmuz 2017 Salı 07:05
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Şehide vefa!

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yıl dönümünde Yozgat’ın dört bir yanında şehitler dualarla anıldı. Yozgat’ın Çandır İlçesi’nde kaymakam Ahmet Vezir Baycar, belediye başkanı Mustafa Ertan Örgün, Jandarma komutanı Adnan Atıcı, Emniyet müdürü Mehmet Ali Sorgun, kurum amirleri ve Çandırlı vatandaşlar önce kabirlere karanfil bıraktı, daha sonra da dua etti. 
15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü program ve faaliyetleri kapsamında gerçekleşen ziyarette akşam da çeşitli etkinliklerle devam etti. 
 

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