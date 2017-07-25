Şehide vefa!

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yıl dönümünde Yozgat’ın dört bir yanında şehitler dualarla anıldı. Yozgat’ın Çandır İlçesi’nde kaymakam Ahmet Vezir Baycar, belediye başkanı Mustafa Ertan Örgün, Jandarma komutanı Adnan Atıcı, Emniyet müdürü Mehmet Ali Sorgun, kurum amirleri ve Çandırlı vatandaşlar önce kabirlere karanfil bıraktı, daha sonra da dua etti.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü program ve faaliyetleri kapsamında gerçekleşen ziyarette akşam da çeşitli etkinliklerle devam etti.

