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ŞEFKATLi ELLER ENGELLERi AŞIYOR

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde faaliyet gösteren Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, okulları ziyaret ederek, öğrencileri sevindirmeye devam ediyor.

11 Aralık 2021 Cumartesi 00:09
ŞEFKATLi ELLER ENGELLERi AŞIYOR

 Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği başlattıkları ‘Şefkatli Ellerle Engelleri Aşıyoruz’ projesi kapsamında Sorgun Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret ederek, öğrencilerle pasta kesti. Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Başkanı Pınar Ünal herkesin bir engelli adayı olduğun hatırlatarak, ’’Şefkatli Ellerle Engelleri Aşıyoruz projemizle anlamlı bir etkinlik yaparak yavrularımızı sürprizlerimizle, samimiyetimizle ve yürekten isteyerek eğlendirdik, mutlu ettik. Onlar bizim için çok özel ve değerli çocuklarımız sevelim sevindirelim’’ diye konuştu. Ünal, Okul Müdürü Hüseyin Seymen’e, öğretmenlere, velilere, organizasyonda emeği geçen dernek ekibine ve vesile olan iyilikseverlere teşekkür etti. Ünal, ‘Hadi Bir Dilekte Sen Tut’ adlı projeleri ile yeni yılda tespit ettikleri çocuklara pasta götüreceklerini ifade ederek, ‘’Bu bakışlar, bu sarılışlar, bu dokunuşlar, bu gülüşler, bu gözler sizden gelen hediyelerin ve pastaların mutluluğu. Bir dilek tutun ve pastanızı minik, günahsız kalplere hediye edin’’ diye projelerini tanıttı. Ünal, bir çocuğa yardım edecek bir şey yapan herkesin gözünde kahraman olduğunu söyleyerek pastaya adları ile çocuklara iletmek istedikleri mesajı da not olarak bırakacaklarını belirtti.  

Son Güncelleme: 10.12.2021 18:11
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