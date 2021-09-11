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Şefkat Eli’nden örnek davranış

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyetini sürdüren Şefkat Eli Derneği tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verilmeye devam edildi.

11 Eylül 2021 Cumartesi 00:48
Şefkat Eli’nden örnek davranış

Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği aracılığıyla, Sorgun ilçesinin Araplı Beldesi’ndeki Hacı İbrahim Şimşek İlkokulu Ana Sınıfı duvarları sanat ile buluşturularak, öğrenci sınıfları oyuncaklar ile dolduruldu. Sorgun İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı, Araplı Belediye Başkanı Adem Ertuğrul, okulun duvarına resimler yapan Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Talip ve Rukiye İlbaş’a teşekkür etti. Bölükbaşı, Esra Göçümlü, Ana Okulu öğretmeni Zeynep Bulucan, Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Başkanı Pınar Ünal’ın da oyuncaklarının teminin de önemli görevler üstlendiğini kaydetti. 

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Şefkat Eli’nden örnek Davranış
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