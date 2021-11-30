Şefkat eli uzandı

Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği ekibi Gümüştiğin köyüne giderek köydeki çocuklarla sinema filmi izlediler. Çocuklarla etkinlikler yaparak, çeşitli hediyeler veren ekip, ihtiyacı olan öğrencileri de tespit etti. Montu ve botu olmayan 40 öğrenci tespit ettiklerini belirten Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Başkanı Pınar Ünal, Gümüştiğin köyüne tekrar gideceklerini söyledi. Ünal, ‘’Çocuklara tekrar geleceğimizi söylediğim zaman ‘Pınar abla ne zaman geleceğini söyle o gün geceye kadar seni bekleriz’ demeleri beni çok duygulandırdı. Çok masumlar çok temizler. Çocuklarımız için el ele olalım.’’ diye konuştu. Ünal, organizasyonda emeği geçen ekibe, iyilikseverlere, Muhtar Süleyman Aslan’a, onları evinde ağırlayan muhtarın eşine ve kızlarına teşekkür ederek, ‘’ Mutlu etmek bir sanattır şefkatli ellerle köylerimizde ki çocuklarımıza mutluluk dağıtmaya devam edeceğiz’’ dedi. •Sümeyye İlhan•