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Şefaatli’ye 4 milyon yatırım

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından Yozgat’ın Şefaatli ilçesine 2021 yılı içerisinde kırsal altyapı çalışmaları kapsamında 4 milyon 84 bin liralık yatırım yapıldı.

26 Şubat 2022 Cumartesi 00:31
Şefaatli’ye 4 milyon yatırım

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından edinilen bilgiye göre Şefaatli İlçesine 3.2 km sıcak asfalt (BSK) dökülerek, asfalt sathi kaplama çalışmaları kapsamında da 10.5 km birinci kat asfalt döküldü. Yozgat İl Özel İdaresi tarafından Şefaatli’ye 178.7 km yama çalışması yapıldığı belirtilerek, 503 km reglaj ve stabilize çalışması, 5 adet içme suyu tesisi yapımı bakım ve onarımı, 1 adet kanalizasyon tesisi yapımı bakım ve onarımı ve 46 adet program harici içme suyu, kanalizasyon bakım ve onarımı yapıldığı ifade edildi. •Sümeyye İlhan•

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