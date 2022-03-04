ŞEFAATLi’NiN GES’i TAMAM

Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, bölgenin en büyük Güneş Enerji Santralini ilçelerine kazandırdıklarının bunun içinde gururlu olduklarını söyledi. 48 bin metre kare alan üzerine kurulu 3 mega vat gücünde olan bölgenin en büyük Güneş Enerji Santralini ilçelerine kazandırdıklarını belirten Karaca, projenin maliyetinin 18 milyon lirayı bulduğunu vurguladı. İki enerji hattı, 3 Güneş Enerji Santrali ile bölgenin en büyük Güneş Enerjisi Elektrik üretim tesisini kurmanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Belediye Başkanı Karaca, ‘’Kurduğumuz Güneş Enerji Santrali yaklaşık olarak yılda 7,2 milyon lira ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Üreten belediyecilik anlayışı ile çıktığımız yolda Güneş Enerji Santralimiz ilçemize hayırlı olsun’’ dedi.