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Şefaatli’deki mağaralar

ŞEFAATLİ İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, ilçede bulunan tarihi ve turistik alanlara giderek, incelemelerde bulunup, ilçe hakkında gözlemleriyle de bilgi sahibi oluyor.

Şefaatli’deki mağaralar

ŞEFAATLİ İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, ilçede bulunan tarihi ve turistik alanlara giderek, incelemelerde bulunup, ilçe hakkında gözlemleriyle de bilgi sahibi oluyor.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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Şefaatli’deki mağaralar

Öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde ilçede bulunan mağara ve Koşa Köprüsünü gezerek, bilgi edindiler.
Şefaatli ilçesinde farklı bölgelerde ve köylerde mağara, yeraltı şehri, höyüklerin bulunduğu kaydedildi.
Bazı mağaraların ev şeklinde olduğuna dikkat çekilerek, yapılan araştırmalarda bir çoğunun tarih öncesine ait olduğunun belirlendiği kaydedildi. Şefaatli ilçesinde bulunan 11 mağara, yeraltı şehri, höyük gibi alanlarda bilimsel araştırmalar yapılıp, kazılarla gün yüzüne çıkartılarak, turizme açılması da bekleniyor.

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