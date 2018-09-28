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Şefaatli’de toplu sözleşme

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı ile Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasındaki toplu iş görüşmeleri tamamlandı.

Şefaatli’de toplu sözleşme

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı ile Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasındaki toplu iş görüşmeleri tamamlandı.

28 Eylül 2018 Cuma 01:00
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Şefaatli’de toplu sözleşme

61 çalışanı kapsayan 20 ay süreli toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. Toplu iş sözleşmesi ücret zammı, yol, yemek, çocuk yardımı, yakacak yardımı, öğrenim yardımı, ikramiye gibi sosyal haklar hariç, işçilerin taban yevmiyeleri 82 liraya yükseltildi. İşçilerin maaşlarına her 6 ayda yüzde 4 oranında zam yapılacağı açıklandı. Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, ‘’Belediyemizin imkânları ve kanununlar çerçevesinde işçilerimize elimizden gelen en iyi ücreti verdik. İşçilerimizin maaş ve diğer alacaklarını, alın terini göreve geldiğimizden bu güne kadar gününde zamanında ödedik. İşçilerimizin bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada daha çok çalışacaklarına inancım tamdır. Bundan sonraki yapacağımız toplu iş sözleşmelerde işçilerimize hak ettikleri ücretlerin en iyisini vermek için elimizden geleni yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İmzalan toplu iş sözleşmesi tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.
Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, ‘’Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, başta alın teri ve emeğin karşılığını zamanında ödeyen Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt’a şahsım, yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Şefaatli belediyesine ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu. 
 

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