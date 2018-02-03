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Şefaatli’de söyleşi

ŞEFAATLİ ilçesinde, sohbet geleneğini yaşatmak, sorunları konuşup, çözümleri üzerinde durulmasını sağlayıp, farkındalıklar oluşturmak üzere hazırladığı 'Türk Kahvesi Söyleşileri' adlı etkinliğin ilkini gerçekleştirdi.

Şefaatli’de söyleşi

ŞEFAATLİ ilçesinde, sohbet geleneğini yaşatmak, sorunları konuşup, çözümleri üzerinde durulmasını sağlayıp, farkındalıklar oluşturmak üzere hazırladığı 'Türk Kahvesi Söyleşileri' adlı etkinliğin ilkini gerçekleştirdi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Şefaatli’de söyleşi

İlçede düzenlenen söyleşinin ilk konuğu Yozgat vali Yardımcısı Adem Yılmaz oldu. Kaymakam Yücel Erdem, Anadolu kültüründe özellikle kış aylarında yapılan sohbetlerin, sosyal, kültürel gelişmelere katkı sağladığı gibi bir çok soruna da ortak çözümlerin getirildiğine dikkat çekti. Bu amaçla, Şefaatli ilçesinde böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Kaymakam Erdem, bu etkinliğin farklı katılımcılarla sürdürüleceğinin altını çizdi. Şefaatli ilçesi ‘Türk Kahvesi Söyleşileri’ etkinliğinin ilk konuğu olan Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, yaşamından kesitler anlattı, daha sonra yöneltilen sorulara yanıtlar verdi.

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