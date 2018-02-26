Şefaatli’de Kariyer günleri

Öğrencilerin doğru hedefler belirleyerek, kişilik özellikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilinçli tercih yapmalarını sağlamalarına yardımcı olmak üzere planlanan kariyer günleri etkinliğine öğrencilerde yoğun ilgi gösteriyor. Öğrenciler, başarı öykülerine sahip kişilerle buluşturarak kendilerine örnek alabilecekleri başarılı modeller belirleyip, bu yolda bilinçli çalışma zemini oluşturdukları kaydedildi. Kariyer buluşmaları etkinliğinin ilki Kaymakam Yücel Erdem, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Bekir Albora’nın katılımlarıyla 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Sohbet havasında geçen etkinlik öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.