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Şefaatli’de Kariyer günleri

ŞEFAATLİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında ilçe yöneticileri öğrencilerle bir araya gelip, kariyerleri hakkında bilgi verdi.

Şefaatli’de Kariyer günleri

ŞEFAATLİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında ilçe yöneticileri öğrencilerle bir araya gelip, kariyerleri hakkında bilgi verdi.

26 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Şefaatli’de Kariyer günleri

Öğrencilerin doğru hedefler belirleyerek, kişilik özellikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilinçli tercih yapmalarını sağlamalarına yardımcı olmak üzere planlanan kariyer günleri etkinliğine öğrencilerde yoğun ilgi gösteriyor. Öğrenciler, başarı öykülerine sahip kişilerle buluşturarak kendilerine örnek alabilecekleri başarılı modeller belirleyip, bu yolda bilinçli çalışma zemini oluşturdukları kaydedildi. Kariyer buluşmaları etkinliğinin ilki Kaymakam Yücel Erdem, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Bekir Albora’nın katılımlarıyla 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Sohbet havasında geçen etkinlik öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

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