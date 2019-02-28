Seçim toplantısı

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Yenifakılı ilçesinde huzur, güven ve siyasi nezaket ortamında geçmesi amacıyla yapılan toplantıya Belediye Başkanı Yalçın Karadavut da katıldı. Toplantıda katılımcılara, seçim propagandası süreci ve yerleri, yetkili makamlar, seçim yasakları gibi konular olmak üzere seçim mevzuatı açısından bilgiler verildi.