Seçim toplantısı

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Yenifakılı ilçesinde huzur, güven ve siyasi nezaket ortamında geçmesi amacıyla yapılan toplantıya Belediye Başkanı Yalçın Karadavut da katıldı. Toplantıda katılımcılara, seçim propagandası süreci ve yerleri, yetkili makamlar, seçim yasakları gibi konular olmak üzere seçim mevzuatı açısından bilgiler verildi.
28 Şubat 2019 Perşembe 00:00
6 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol