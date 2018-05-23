Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102339
ALTIN
201.881
DOLAR
4.8487
STERLİN
6.4802
EURO
5.6825

Seçim tedbirleri konuşuldu

Yenifakılı ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Seçim tedbirleri konuşuldu

Yenifakılı ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
45 Okunma
Seçim tedbirleri konuşuldu

YOZGAT Vali Yardımcısı Şükrü Çakır’ın Kaymakam Vekili olarak görev yaptığı Yenifakılı ilçesinde 24 Haziran Pazar günü yapılacak erken Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. Şükrü Çakır başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Belediye Başkanı Yalçın Karadavut ile birlikte kamu kurum amirleri, muhtarlar ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
TÜBİTAK Bilim Fuarı
TÜBİTAK Bilim Fuarı
Resim sergisi açtı
Resim sergisi açtı
Hastane inşaatına hız verildi
Hastane inşaatına hız verildi
Uzunlu’nun çehresi değişiyor
Uzunlu’nun çehresi değişiyor
Okumaya devam
Okumaya devam
Hastane inşaatına hız verildi
Hastane inşaatına hız verildi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim