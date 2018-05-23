Seçim tedbirleri konuşuldu

YOZGAT Vali Yardımcısı Şükrü Çakır’ın Kaymakam Vekili olarak görev yaptığı Yenifakılı ilçesinde 24 Haziran Pazar günü yapılacak erken Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. Şükrü Çakır başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Belediye Başkanı Yalçın Karadavut ile birlikte kamu kurum amirleri, muhtarlar ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.