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Sebzeler Çandır’dan

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Çandır Köyünde yetiştirilen sebze bölgenin talebini karşılamaya devam ediyor.

11 Ekim 2021 Pazartesi 00:50
Sebzeler Çandır’dan

 Çekerek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Şahabettin Murat, Çandır köyüne giderek tarım alanlarında incelemelerde bulunup, köylülerden üretimleri hakkında bilgi aldı. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olan Çekerek ilçesinde genel olarak sebze yetiştiriciliği yapan Çandır köyü halkı, ilçe ile birlikte bölgenin de ihtiyacını karşılıyor. Yeşilırmak'ın en büyük kollarından olan Çekerek Irmağının içerisinden geçtiği Çandır Köyü arazinin yaklaşık yüzde 60’ında sulu tarım yapılıyor. Sulama köyün doğusunda bulunan Türkünürü Köyü'nün alt tarafındaki bentten ve Eskiköprü diye bilinen ırmağın kenarına kurulan pompalarla yapılıyor. Kuru soğan, domates, fasulye, biber yetiştiriciliği yapan köy halkı, son yıllarda farklı sebze üretimine de yöneldi. Köyde, patlıcan, bamya yetiştiriciliğinin de yapılmaya başlandığı aktarıldı. Buğday arpa, nohut, mercimek gibi üretimleri de bulunan köylüler, genel olarak sebze yetiştiriciliği ile geçimlerini sürdürürken, meyve ağaçlarından da ürün alıp, pazara sunuyor.

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