Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz ile birlikte Şefaatli Atatürk İlkokulu’nda açılan satranç kursunu ziyaret ederek öğrencilerle satranç oynadı. •Sümeyye İlhan•
03 Mart 2022 Perşembe 00:10
Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Şefaatli Atatürk İlkokulunda açılan satranç kursunu ziyaret etti.
Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz ile birlikte Şefaatli Atatürk İlkokulu’nda açılan satranç kursunu ziyaret ederek öğrencilerle satranç oynadı. •Sümeyye İlhan•