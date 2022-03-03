Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Satranç oynadı

Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Şefaatli Atatürk İlkokulunda açılan satranç kursunu ziyaret etti.

03 Mart 2022 Perşembe 00:10
Satranç oynadı

Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz ile birlikte Şefaatli Atatürk İlkokulu’nda açılan satranç kursunu ziyaret ederek öğrencilerle satranç oynadı. •Sümeyye İlhan•

Anahtar Kelimeler:
Satranç OynadıYozgatIlerigazetesiMartçarşambaHaberşefaatliKaymakamMuhammedFatihGünlüOkulSatrançKursZiyaretöğrencilerOynadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dev yatırım için imzalar atıldı
Dev yatırım için imzalar atıldı
Ziyaretler devam ediyor
Ziyaretler devam ediyor
Müftüden ilçelere ziyaret
Müftüden ilçelere ziyaret
TURiZME KATKI SAĞLAYACAK PROJE
TURiZME KATKI SAĞLAYACAK PROJE
Yetenek taraması yapıldı
Yetenek taraması yapıldı
İnfaz kurumunda etkinlik
İnfaz kurumunda etkinlik
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim