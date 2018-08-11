Şato Yolu tamam

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, İlçenin gözde mekânı olan Şato’nun problemli olan yollarını tamamen yenilediklerini söyledi. Bozkurt, ‘’Tüm alana renkli, desenli kilit parkeler döşedik. Şuan ise Şato bölümünde çalışmalarımız farklı alanlarda devam etmektedir. Hizmetin en iyisini verme noktasında imkanlar dahilinde çalışıyoruz’’ dedi.