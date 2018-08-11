Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94940
ALTIN
251.060
DOLAR
6.4202
STERLİN
8.2314
EURO
7.3162

Şato Yolu tamam

ÇEKEREK ilçesinde, Süreyyabey Barajı yamaçlarında yer alan Şato yolundaki parke taş çalışması tamamlandı.

Şato Yolu tamam

ÇEKEREK ilçesinde, Süreyyabey Barajı yamaçlarında yer alan Şato yolundaki parke taş çalışması tamamlandı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
0 Okunma
Şato Yolu tamam

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, İlçenin gözde mekânı olan Şato’nun problemli olan yollarını tamamen yenilediklerini söyledi. Bozkurt, ‘’Tüm alana renkli, desenli kilit parkeler döşedik. Şuan ise Şato bölümünde çalışmalarımız farklı alanlarda devam etmektedir. Hizmetin en iyisini verme noktasında imkanlar dahilinde çalışıyoruz’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Çayıralan’a gündüz bakım evi
Çayıralan’a gündüz bakım evi
Kaymakama ‘hoş geldin’ ziyareti
Kaymakama ‘hoş geldin’ ziyareti
Doğaya keklik bırakıldı
Doğaya keklik bırakıldı
Sarıkayalılar konserde buluşacak
Sarıkayalılar konserde buluşacak
Ekmeklerini taştan çıkarıyor
Ekmeklerini taştan çıkarıyor
Kur’an Kursları devam ediyor
Kur’an Kursları devam ediyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim