Şato boş kalmıyor

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, İlçenin gözde mekânı olan meşhur alanı Şato geçmişte olduğu gibi Kurban Bayramında da ziyaretçi akınına uğrayacağını söyledi. Bozkurt, ‘’Gerek ilçe içerisinden gerekse ilçe dışından gelen vatandaşlarımızca yoğun ilgi görmesi bizleri oldukça memnun ediyor. Özellikle ziyaretçilerden almış olduğumuz olumlu yorumlardan ziyadesiyle memnun oluyoruz. Tesislerimiz her hafta sonunda ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor’’ diye konuştu.