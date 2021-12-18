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Satış Mağazası AÇILDI

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yöresel Ürünler Satış Mağazası törenle açıldı.

18 Aralık 2021 Cumartesi 00:22
Satış Mağazası AÇILDI

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, belediyenin desteğiyle kurulan, ilçede çalışmalarına başlayan Akdağmadeni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ‘Yöresel Ürünler Satış Mağazasında’ ilçeye özgü yöresel tatlar yer alırken, ev hanımları tarafından üretilerek, satışa hazır hale gelen birçok farklı ürünün bulunacağını söyledi. Yalçın, ‘’Kadınlarımızı topluma kazandırmak, istihdama ve sosyal yaşama daha çok katılmalarını sağlamak en önemlisi yaptıkları üretimi ekonomik bir değer haline getirmek amacıyla oluşturulan kooperatifte, bu sürecin kahramanı kadınlarımız el emeği göz nuru ürünleriyle yeni bir alanda hizmet verecek. Akdağmadeni olarak böylesine güzel bir oluşuma sahip çıkmak her bir vatandaşımızın sorumluluğu olmakla birlikte yapacağı çalışmalarla büyüyerek gelişen Kadın kooperatifimize desteğimiz el birliğiyle devam edecektir. Şehit Mehmet Kökle Parkı altında bulunan yöresel ürünler satış mağazmız hayırlı olsun’’ diye konuştu.

Son Güncelleme: 17.12.2021 16:24
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