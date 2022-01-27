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Sarkıtlar temizledi

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, kar yağışının etkisinin ardından, çatılardan sarkarak tehlike yaratan kar birikintileri Yerköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.

27 Ocak 2022 Perşembe 00:01
Sarkıtlar temizledi

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, kar yağışı ve soğuk hava ile birlikte binaların çatılarında oluşan kar sarkıtlarının belediye itfaiye ekiplerince temizlenmeye başlandığını söyledi. İlçe halkının can ve mal güvenliği için ellerinden gelen tüm çalışmaları yaptıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, şu ifadelerde bulundu: “İlçemizde, Cumartesi gününden buyana etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı binaların çatılarında kar sarkıntıları meydana gelmiştir. Soğuk hava ile birlikte çatılardan sarkarak tehlike yaratan karlar itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla temizlenmeye başlandı. Bunların yanı sırada ekiplerimiz gün boyu cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.” dedi.

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