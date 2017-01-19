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Sarızeybek hazır!

19 Ocak 2017 Perşembe 06:24
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Sarıkaya Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl temeli atılan Sarızeybek İş ve Kültür Merkezi’nin yapımında sona gelindi. Binanın temeli geçtiğimiz yıl atılsa da bir yıldan daha kısa bir sürede tamamlanan iş ve kültür merkezinin önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleşecek.

Sarızeybek hazır!
Yozgat’ın ilçeler bazında en başarılı belediyeleri arasında bulunan ve kısa bir sürede Sarıkaya’nın çehresini değiştirerek üretken belediyecilik anlayışıyla, ilçeye hizmet yağdıran Sarıkaya Belediyesi, Sarızeybek İş ve Kültür Merkezi’ni de Sarıkayalı vatandaşlara armağan etti.

Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sarızeybek İş ve Kültür Merkezi’nin kullanıma hazır olduğunu söyledi. Borçlu bir belediye devralmasına karşın, kısa sürede belediyenin borçlarını kapatıp, kolları hizmet için sıvayan Ömer Açıkel, “İlçemizde büyük eksikliği olan kültür merkezi, konferans salonu, hanımlar için spor salonu ve buna benzer sosyal alanlar bu binamızın içinde mevcut. Dükkan satışlarımızda tamamlandı. Böyle bir hayırlı hizmete imza atmak bize nasip oldu. Mutlu ve gururluyuz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Öte yandan Başkan Açıkel’e yönelik başlatılan haksız eleştiri ve karalama kampanyaları da halkın yoğun desteği ve sevgisiyle amacına ulaşamadı. Özellikle sosyal medyadaki Ömer Açıkel’e ait hesaplara çok sayıda Sarıkayalı vatandaş sevgi gösterisi ve mesajları yollayarak, başkan Açıkel’in yanında olduklarının mesajını verdi.

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