Sarıkaya’ya yeni merkez

Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yeni Belediye ve İş Merkezi projesini tamamladıklarını, en kısa zamanda projenin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara başlanılacağını söyledi. Başkan Açıkel, yeni terminal binasının açılışının ardından eski otogar sahasında yeni Belediye ve İş Merkezi binasının temelini atacaklarını kaydetti. Daha önce Sarıkaya Kültür ve İş Merkezi binasının açılışını yaptıklarını hatırlatan Başkan Açıkel, “Sarıkaya’da büyük bir sosyal tesis ihtiyacı karşılanmış oldu. Hem sosyal tesisler konusunda bir eksikliğimiz vardı hem de Roma Hamamı’ndan dolayı kamulaştırdığımız işyeri eksikliği vardı. Bunu bir bakıma olsun giderdiğimizi düşünüyorum. Şimdi ise hem belediyemiz hizmet binası olarak kullanılacak hem de işyeri taleplerine cevap verebilecek yeni projemize son şeklini verdik’’ dedi.