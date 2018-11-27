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Sarıkaya’ya yeni baraj

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta tarım alanlarının sulanmasına yönelik gölet ve barajlara yenilerinin eklenmesine yönelik araştırma çalışmaları devam ediyor.

Sarıkaya’ya yeni baraj

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta tarım alanlarının sulanmasına yönelik gölet ve barajlara yenilerinin eklenmesine yönelik araştırma çalışmaları devam ediyor.

27 Kasım 2018 Salı 07:00
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Sarıkaya’ya yeni baraj

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Sarıkaya İlçesi Hasbek köyüne yapılması planlanan Hasbek Barajı Projesi ile ilgili aks yeri ve kaya ocaklarına ait temel sondaj çalışmalarını tamamladı. Proje kapsamında toplam metrajı 440 metreyi bulan 14 deneyli ve karotlu temel sondaj kuyusu açıldı. Yapılacak değerlendirmenin ardından proje çalışmalarına başlanılacak.

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