Sarıkaya’ya yeni baraj

Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Sarıkaya İlçesi Hasbek köyüne yapılması planlanan Hasbek Barajı Projesi ile ilgili aks yeri ve kaya ocaklarına ait temel sondaj çalışmalarını tamamladı. Proje kapsamında toplam metrajı 440 metreyi bulan 14 deneyli ve karotlu temel sondaj kuyusu açıldı. Yapılacak değerlendirmenin ardından proje çalışmalarına başlanılacak.