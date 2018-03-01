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Sarıkaya’ya Oran desteği

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, uzun süredir takip ettikleri, ilçenin kalkınmasına, turizm potansiyelinin gelişmesine ivme kazandıracak ‘Bölgesel Kalkınma Noktası’ çalışmasının, Kalkınma Bakanlığı ve Oran Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildiğini söyledi. Açıkel, ‘Turizmin geliştirilmesinden altyapı hizmetlerine kadar birçok alanda Sarıkaya’mız projeler demeti ile desteklenerek, Orta Anadolu'da kalkınma modeli olacak’ dedi. 

Sarıkaya’ya Oran desteği

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, uzun süredir takip ettikleri, ilçenin kalkınmasına, turizm potansiyelinin gelişmesine ivme kazandıracak ‘Bölgesel Kalkınma Noktası’ çalışmasının, Kalkınma Bakanlığı ve Oran Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildiğini söyledi. Açıkel, ‘Turizmin geliştirilmesinden altyapı hizmetlerine kadar birçok alanda Sarıkaya’mız projeler demeti ile desteklenerek, Orta Anadolu'da kalkınma modeli olacak’ dedi. 

01 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Sarıkaya’ya Oran desteği

Açıkel, bu çalışmaları yürütürken, Yozgat Valiliği, Kaymakamlık, Ajans yetkilileri, Bakanlık uzmanları ile milletvekillerinden de destek aldıklarını belirtip, teşekkür etti. Açıkel, ‘Kısa orta ve uzun vadede hayata geçirilmesi planlanan projelerimiz için finans desteğimiz sağlanmış olacak. Belki de Sarıkaya'nın Merkezi Hükümet ve fonlardan bugüne kadar aldığı desteği tek bir senede alacağız. Devletimiz Sarıkaya’mıza sahip çıkıyor. Tüm Sarıkaya'ya ve hatta Yozgat'a hayırlı olsun’ diye konuştu. 

Son Güncelleme: 01.03.2018 09:30
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