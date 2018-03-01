Sarıkaya’ya Oran desteği

Açıkel, bu çalışmaları yürütürken, Yozgat Valiliği, Kaymakamlık, Ajans yetkilileri, Bakanlık uzmanları ile milletvekillerinden de destek aldıklarını belirtip, teşekkür etti. Açıkel, ‘Kısa orta ve uzun vadede hayata geçirilmesi planlanan projelerimiz için finans desteğimiz sağlanmış olacak. Belki de Sarıkaya'nın Merkezi Hükümet ve fonlardan bugüne kadar aldığı desteği tek bir senede alacağız. Devletimiz Sarıkaya’mıza sahip çıkıyor. Tüm Sarıkaya'ya ve hatta Yozgat'a hayırlı olsun’ diye konuştu.
01 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Son Güncelleme: 01.03.2018 09:30
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