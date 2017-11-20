-SARIKAYA’YA İNGİLİZ MODELİ

Yozgat’ın Sarıkaya ilçe merkezindeki tarihi Roma Hamamı kalıntıları gün yüzüne çıkartılıp, turizme kazandırılmaya çalışılırken, İngiltere’nin Bath şehrindeki benzeri kalıntılar, turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Sarıkaya ilçesindeki Roma Hamamı kalıntılarının turizm sektörüne kazandırılmasına yönelik yürütülecek çalışmalara ışık tutması amacıyla oluşturulan heyet İngiltere’nin Bath şehrine gitti.

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ORAN Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci, ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık’tan oluşan heyet İngiltere’ye gitti. Bath şehrindeki tarihi Roma Hamamı’nda incelemelerde bulunan heyet, yetkililerden ve turizm temsilcilerinden bilgi aldı. Sarıkaya ilçesindeki Roma Hamamı kalıntılarının turizme kazandırılmasına yönelik izlenecek yol haritasında Bath şehrindeki benzerinin model olacağı kaydedildi.

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Yozgat'ımıza yatırım fırsatlarını ve Jeotermal kaynaklarımızı tanıtmak maksadıyla Yozgat ORAN Kalkınma Ajansı yetkilileri, Sarıkaya Belediye Başkanımız, İl Kültür Müdürümüz ve İl Özel İdare Genel Sekreterimizle birlikte İngiltere'deyiz. Bath şehrinde bulunan ve Sarıkaya Roma Hamamıyla benzer fiziki özelliklere sahip Roma Hamamı'nda incelemelerde bulunduk. Yetkililerden bilgi aldık’’ dedi.

Şehre adını veren Roma hamamı, Bath’ın en eski yapısı konumunda ve Bath Abbey’in hemen yanında yer aldığını kaydeden Başer, Baths’tan içeri girince ilk olarak ortasında ‘Great Bath’ adı verilen havuzun ve etrafını çevreleyen heykellerin kuşbakışı göründüğü bir terasa çıkıldığını belirtti. Başer, ‘’Terastan devam edildiğinde, yolun sonunda, her gün 46 derece sıcaklıkta bir milyon litre kaynak suyunun fokurdadığı King’s Bath bölümüne varılıyor. Roman Baths’ta beklenenden çok daha büyük bir yapıyla karşılaşmak etkileyici. Binada ayrıca o dönemden kalan eserlerin, mozaiklerin sergilendiği müze bölümü mevcut’’ diye konuştu.

Milletvekili Başer, Bath şehrinde bulunan tarihi Roma Hamamı kalıntılarının benzerinin Sarıkaya ilçesinde olduğunu, ancak Sarıkaya’da zamanla yok olan bölümlerinin ortaya çıkartılması için çalışmaların devam ettiğini anlattı. Başer, ‘’Sarıkaya Roma Hamamı kalıntıları ile İngiltere’nin Bath şehrinde bulunan Roma dönemine ait hamam kalıntıları birbirlerine çok benziyor. Sadece, Sarıkaya’da zaman içerisine yok olmuş, geriye sadece bir bölümü kalmıştır. Yapılan kazılarda, Sarıkaya’daki kalıntıların İngiltere’deki kalıntılardan daha görkemli ve büyük olduğu söyleniyor. Zaman içerisinde bu kalıntılar ortaya çıkartılarak, turizmin merkezi haline gelecektir’’ ifadelerini kullandı.

