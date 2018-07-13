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Sarıkaya’nın tercihi Voleybol

SARIKAYA Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Yaz Spor Okulları kapsamında açılan voleybol kursuna öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Sarıkaya’nın tercihi Voleybol

SARIKAYA Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Yaz Spor Okulları kapsamında açılan voleybol kursuna öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

13 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Sarıkaya’nın tercihi Voleybol

Sarıkaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Voleybol Antrenörleri eşliğinde çalışan öğrenciler, spor yaparken, aynı zamanda da eğleniyorlar. Okulların kapanması ile birlikte öğrencilerin boy zamanlarını spor yaparak geçirmelerini aynı zamanda yeteneklerini keşfetmeleri amacıyla açılan Yaz Spor Okullarında yetenekli öğrenciler Antrenörler tarafından keşfedilerek, Türk sporuna da kazandırılıyorlar.

Son Güncelleme: 13.07.2018 09:25
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