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Sarıkaya’nın sinemacı konukları

TÜRK Sinema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar, yönetim kurulu üyesi Ebru Karalı ile birlikte geldiği Yozgat’ta tarihi Roma Hamamı kalıntıları gezdirildi.

Sarıkaya’nın sinemacı konukları

TÜRK Sinema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar, yönetim kurulu üyesi Ebru Karalı ile birlikte geldiği Yozgat’ta tarihi Roma Hamamı kalıntıları gezdirildi.

15 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Sarıkaya’nın sinemacı konukları

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ORAN Kalkınma Ajansı ile birlikte, Antik Roma Hamamı kalıntılarının tanıtımı kapsamında Vakıf temsilcilerini Yozgat’a davet etti. Heyet üyeleri, Roma Hamamı kalıntılarını gezdi. Vali Yurtnaç ile birlikte Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Roma Hamamı kalıntıları hakkında bilgi verdi. Kalıntılara hayran kalan Vakıf yöneticileri, tanıtım konusunda neler yapabilecekleri noktasında daha geniş bir çalışma yapılabileceğini kaydetti.
Yozgat valisi Kemal Yurtnaç, Roma hamamı kalıntısının dünyada sadece iki tane bulunduğunu, bunlardan birisinin Yozgat’ta diğerinin ise İngiltere’nin Baht şehrinde olduğunu hatırlattı. Vali Yurtnaç, Roma hamamını gün yüzüne çıkartmaya yönelik 7 yıl önce başlatılan çalışmaların devam ettiğini, 24 işyerinin kamulaştırılarak, yıkılması sonucunda ortaya çıkan alanda kurtarma kazılarının yapıldığını hatırlattı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, kurtarma kazılarının bu yıl kaldığı yerden devam ettirileceğini de hatırlatarak, ‘’Nisan ayından itibaren kurtarma kazıları yeniden başlayacak. Kazı yapılacak alan içerisinde bulunan 18 işyerinden 17’sinin kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Diğer bir işyerinin kamulaştırmasına da tamam gözüyle bakıyoruz. Nihayetinde burası açığa çıktığında Yozgat turizm sektöründen ciddi pay alacaktır’’ diye konuştu.

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