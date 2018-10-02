Sarıkaya’nın potansiyeli aktarıldı

Sarıkaya ilçesinin hayvancılıktaki durumu, ilgili komisyon tarafından hazırlanan raporda gündeme getirildi. İl Genel Meclisinde gündeme getirilen hayvancılık potansiyeli ve tarımsal durum, üyelerin bilgisine sunuldu. Rapora göre Sarıkaya ilçesinde 25 bin büyükbaş hayvan, 157 manda, 21 bin koyun bulunduğu belirtildi. Keçi sayısının sadece 646 olduğu, 213 adet tek tırnaklı, 15 bin ise kanatlı hayvan bulunduğu da ifade edildi. Hayvanların sağlığıyla ilgili, kurumların çalışma yaptığı belirtilirken, ilçede burusella, veba, şarbon ve kuduz gibi hastalıklar için tarama ve ilaçlama faaliyetleri yapıldığı anlatıldı. Ayrıca hayvancılık yapan bölge çiftçisi için süt, arı, buzağı desteklemeleri de gerçekleştirildiği ve desteklemelerden birçok bölge çiftçisinin yararlandığı raporda vurgulandı.