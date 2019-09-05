Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100077
ALTIN
282.898
DOLAR
5.6688
STERLİN
6.9466
EURO
6.2538

Sarıkaya’nın köyleri konuşuldu

SARIKAYA ilçesine bağlı köylere 2019 yılı için alt ve üst yapımlarda sarf edilmek üzere ayrılan ödenek kalemleri açıklandı.

Sarıkaya’nın köyleri konuşuldu

SARIKAYA ilçesine bağlı köylere 2019 yılı için alt ve üst yapımlarda sarf edilmek üzere ayrılan ödenek kalemleri açıklandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Sarıkaya’nın köyleri konuşuldu

Yozgat İl Genel Meclisinin dünkü oturumunda Sarıkaya ilçesine ayrılan ödenek ve köylerin durumları hakkında Alt Yapı ve Sanat Yapıları Komisyonunca hazırlanan rapor görüşüldü. Raporu okuyan Komisyon Başkanı  Ahmet Ünsal, ilçeye bağlı köyler için kilitli parke yapım projesine 1 milyon 500 bin lira, köylerin içme suyu deposu yapım projesine 140 bin lira, birlik cari giderlerine 70 bin lira, asfalt yapım projesine 105 bin lira, köy alt yapı ve üst yapım işine 240 bin lira, sulama kanalına 150 bin lira, köy konağı bakım onarım işine 80 bin lira, mezarlık cami şadırvan onarım işine 120 bin olmak üzere toplam 2 milyon 540 bin lira ödenek ayrıldığı belirtildi. Ayrıca içme suyu yapım bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Baraklı ve Küçükçalağıl, Mescitli ve Söylemez köylerinde sondaj çalışması yapıldığı, Doğansaray, Emirbey ve Kürkçü köylerinin içme suyu arızalarının giderildiği aktarıldı. Sarıkaya’da Gündüzlü Köyünde içme suyu şebekesinin yetersiz olduğundan 30 metreküp alt biriktirmeli içme suyu deposunun yapım aşamasında olduğu, diğer köylerde şebekenin yeterli olduğu, yaz aylarında içme suyunun azaldığı, içme suyu depolarında kullanılmak üzere depoların yüzde 90’ında klorlama ihtiyacı görüldüğü ve klorlama cihazlarının çalışmadığı mecliste okunan raporda gündeme getirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkandan ziyaret
Başkandan ziyaret
İlçelerde de kutlandı
İlçelerde de kutlandı
Roma meyve verdi
Roma meyve verdi
Sarıkaya’da altyapı çalışmasına devam
Sarıkaya’da altyapı çalışmasına devam
KURSLAR VERiMLi GEÇTi
KURSLAR VERiMLi GEÇTi
Aydıncık’a Spor Kulübü
Aydıncık’a Spor Kulübü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim