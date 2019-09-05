Sarıkaya’nın köyleri konuşuldu

Yozgat İl Genel Meclisinin dünkü oturumunda Sarıkaya ilçesine ayrılan ödenek ve köylerin durumları hakkında Alt Yapı ve Sanat Yapıları Komisyonunca hazırlanan rapor görüşüldü. Raporu okuyan Komisyon Başkanı Ahmet Ünsal, ilçeye bağlı köyler için kilitli parke yapım projesine 1 milyon 500 bin lira, köylerin içme suyu deposu yapım projesine 140 bin lira, birlik cari giderlerine 70 bin lira, asfalt yapım projesine 105 bin lira, köy alt yapı ve üst yapım işine 240 bin lira, sulama kanalına 150 bin lira, köy konağı bakım onarım işine 80 bin lira, mezarlık cami şadırvan onarım işine 120 bin olmak üzere toplam 2 milyon 540 bin lira ödenek ayrıldığı belirtildi. Ayrıca içme suyu yapım bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Baraklı ve Küçükçalağıl, Mescitli ve Söylemez köylerinde sondaj çalışması yapıldığı, Doğansaray, Emirbey ve Kürkçü köylerinin içme suyu arızalarının giderildiği aktarıldı. Sarıkaya’da Gündüzlü Köyünde içme suyu şebekesinin yetersiz olduğundan 30 metreküp alt biriktirmeli içme suyu deposunun yapım aşamasında olduğu, diğer köylerde şebekenin yeterli olduğu, yaz aylarında içme suyunun azaldığı, içme suyu depolarında kullanılmak üzere depoların yüzde 90’ında klorlama ihtiyacı görüldüğü ve klorlama cihazlarının çalışmadığı mecliste okunan raporda gündeme getirildi.