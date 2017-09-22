Sarıkaya’da temizlik

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, temizlik çalışması kapsamında kanalın tamamen temizlendiğini söyledi. Personellerinin itfaiye araçları ile yapmış olduğu temizlik çalışmasının iki gün boyunca devam ettiğini hatırlatan Açıkel, ‘’Daha önce yapılan temizlik çalışmaları neticesinde büyük çoğunluğu zaten temiz olan kanalın içerisinde biriken atıklar ve yosunlar tekrar temizlenerek hem kötü kokunun hem de çevre kirliliğinin önüne geçildi. Ayrıca sonbahar aylarında yağması beklenen yağışlar öncesi de suyun akışını rahatlatmak maksadıyla çalışma yapılmış ve tamamlanmıştır. Çevre temizliği açısından ve diğer sebeplerden dolayı hemşehrilerimizin kanal içerisine atık madde atmama konusunda daha dikkatli olmalarını rica ederiz’’ dedi.

