Sarıkaya’da söyleşi gerçekleşti

Sarıkaya Belediyesi tarafından Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonunda söyleşi etkinliği gerçekleşti.

Etkinliğin konuşmacısı Birinci Sınıf Emniyet Müdürü ve Sanatçı Ahmet Sula oldu. Ahmet Sula katılımcılara çeşitli hikayeler, gerçek kesitler ve bilgiler sundu. Söyleşinin sonunda katılımcıların sorularının da cevaplanmasıyla etkinlik son buldu.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sula’ya sunumundan dolayı teşekkür ederek ilçede bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.







