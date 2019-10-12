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Sarıkaya’da söyleşi gerçekleşti

SARIKAYA Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Ahmet Sula katılımcılara ‘Gençlik ve Şuur’ konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Sarıkaya’da söyleşi gerçekleşti

SARIKAYA Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Ahmet Sula katılımcılara ‘Gençlik ve Şuur’ konulu söyleşi gerçekleştirdi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Sarıkaya’da söyleşi gerçekleşti

Sarıkaya Belediyesi tarafından Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonunda söyleşi etkinliği gerçekleşti.
Etkinliğin konuşmacısı Birinci Sınıf Emniyet Müdürü ve Sanatçı Ahmet Sula oldu. Ahmet Sula katılımcılara çeşitli hikayeler, gerçek kesitler ve bilgiler sundu. Söyleşinin sonunda katılımcıların sorularının da cevaplanmasıyla etkinlik son buldu.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sula’ya sunumundan dolayı teşekkür ederek ilçede bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.



 

Son Güncelleme: 11.10.2019 16:12
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Sarıkaya’da Söyleşi Gerçekleşti
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