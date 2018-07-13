Sarıkaya’da sergi

Hükümet Konağı Bahçesinde yapılan serginin açılışına, Kaymakamz Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Karayakup Belediye Başkanı A. Dursel Erdoğan, Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, Emniyet Müdürü Kadir Topkaya, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz gecesinin unutulmaması gerektiğini belirten Kaymakam Yasin Özcan, “15 Temmuz’da şehit olan kardeşlerimize Cenabı-ı Hakk’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. İki yıl önce ilçemizin ve devletimizin maruz kaldığı hain Fetö darbe girişiminin yaşandığı anları belgeleyen tarihe not düşen bu fotoğrafların ve bu fotoğraf sergileriyle o günü tekrar hatırlayacağız. O günü hatırlamamız ve bizden sonra gelecek nesillere bunu hatırlatmamız için bu tür organizasyonlar, bu tür gösteriler gerçekten büyük önem taşıyor. Tarihini bilmeyen bir millet, tarihini bilmeyen bir gençlik, ileriyi göremez ve bilinçli bakamaz. 2 yıl önce maruz kaldığımız bu darbe girişiminin bu ölümsüz anları ölümsüzleştiren bu fotoğraf sergisini hazırlayan Milli Eğitim Müdürlüğümüze Teşekkür ediyorum’’ dedi.

Belediye Başkanı Ömer Açıkel de, 15 Temmuz’un üzücü bir hadise olarak tarihe yazılmış ise de aynı Çanakkale Savaşındaki ruh gibi, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığını, sadakatinin ve bir nişanesi olarak hafızalarda yer alacağını söyledi. Açıkel, ‘’Türk milletinin yazdığı son destan olarak 15 Temmuz destanı hepimiz tarafından ilelebet anılacaktır. Bizde hem 15 Temmuz Şehitlerini anmak için hem de ülkemizin birlik beraberlik içerisinde tekrar kaynaşmasına vesile olduğu için bu haftayı bazı etkinliklerle anıyoruz” dedi. Allah bizlere bir daha böyle acı yaşatmasın Bizleri bir daha böyle kahramanlıklar göstermek mecburiyetinde bırakmasın milletin tankını tüfeğini uçağını silahını millete doğrultan hainlerden hepimizi korusun muhafaza eylesin hepinize saygılar sunarım” diye konuştu.