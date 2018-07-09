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Sarıkaya’da futbol kursu

SARIKAYA Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Yaz Spor Okulları kapsamında açılan futbol kursuna çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Sarıkaya’da futbol kursu

SARIKAYA Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Yaz Spor Okulları kapsamında açılan futbol kursuna çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Sarıkaya’da futbol kursu

Futbol Antrenörü Cengiz Güçlüer gözetiminde İlçe stadında çalışan sporcular yaz tatillerini spor yaparak geçiriyor. Futbol Antrenörü Cengiz Güçlüer, Sarıkaya’da öğrencilerin yaz tatillerini spor yaparak geçirmeleri ve kendi yeteneklerini keşfetmeleri amacıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Yaz Futbol okulu açıldığını söyledi. Yaz Futbol Okulunda geçen sene gelenler ile bu sene yeni kayıt yaptıranları kaynaştırarak çalışmalara başladıklarını dile getiren Güçlüer, ‘’Futbol okuluna devam eden öğrencilere futbolun temel bilgilerini öğretiyoruz. Bu arada yeteneği olan çocukları da Yozgat futboluna kazandırmayı amaçlıyoruz. Yetenekli oyuncuları tespit edip onların elinden tutup yeteneklerini geliştirmeleri ve spor hayatlarına devam etmeleri için elimizden geleni yapıyoruz’’ dedi.

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