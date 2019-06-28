Sarıkaya’da başarıya ödül

LGS sonuçlarına göre Sarıkaya ilçesinin başarı ortalamasının bir önceki yıla göre yüzde 37 artarak, ilçe başarı ortalamasının 216 iken 296'ya yükseldiği hatırlatıldı. Bu nedenle LGS'de 450 ve üzerinde puan alan öğrenciler, velileriyle birlikte Kaymakamlık toplantı salonunda misafir edildi. Yapılan sohbetin ardından öğrenciler tebrik edildi, teşekkür sembolü hediyeler takdim edildi.