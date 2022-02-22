Sarıkaya'ya 12 Milyon yatırım

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz yılda Sarıkaya İlçesine kırsal alt yapı çalışmaları için 5 milyon 854 bin, proje ve üst yapı çalışmaları için 7 milyon 84 bin lira olmak üzere toplam 12 milyon 938 bin lira harcadıklarını söyleyen Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, yapılan çalışmaları anlattı. Sarıkaya İlçesine 2.3 kilometre sıcak asfalt (BSK) döktüklerini ifade eden Nazlı, ‘’Asfalt sathi kaplama çalışmaları kapsamında 4.2 km birinci kat asfalt, 12.5 km ikinci kat asfalt, 108 km reglaj ve stabilize ile 220 km yama çalışması yaptık. Üst yapı için ise 10.601 metrekare kilitli parke taşı döşedik. İçme suyu tesisi yapımı, bakım ve onarımı için 7 adet içme suyu tesisi, 10 adet elektrik ve motopomp, kanalizasyon tesisi yapımı bakım ve onarımı içinde 4 adet kanalizasyon tesisi ile 54 adet program harici kanalizasyon ve içme suyu çalışması yürüttük. Jeotermal hattımızın revizyonunu yaparak, sağlık hizmetleri kapsamında da Sarıkaya’ya Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi ile 112 binası kazandırdık’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•