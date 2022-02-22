Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sarıkaya'ya 12 Milyon yatırım

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesine 2021 yılında İl Özel İdaresi tarafından kırsal altyapı, proje ve üst yapı çalışmaları için 12 Milyon 938 Bin liralık yatırım yapıldı.

22 Şubat 2022 Salı 00:18
Sarıkaya'ya 12 Milyon yatırım

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz yılda Sarıkaya İlçesine kırsal alt yapı çalışmaları için 5 milyon 854 bin, proje ve üst yapı çalışmaları için 7 milyon 84 bin lira olmak üzere toplam 12 milyon 938 bin lira harcadıklarını söyleyen Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, yapılan çalışmaları anlattı. Sarıkaya İlçesine 2.3 kilometre sıcak asfalt (BSK) döktüklerini ifade eden Nazlı, ‘’Asfalt sathi kaplama çalışmaları kapsamında 4.2 km birinci kat asfalt, 12.5 km ikinci kat asfalt, 108 km reglaj ve stabilize ile 220 km yama çalışması yaptık. Üst yapı için ise 10.601 metrekare kilitli parke taşı döşedik. İçme suyu tesisi yapımı, bakım ve onarımı için 7 adet içme suyu tesisi, 10 adet elektrik ve motopomp, kanalizasyon tesisi yapımı bakım ve onarımı içinde 4 adet kanalizasyon tesisi ile 54 adet program harici kanalizasyon ve içme suyu çalışması yürüttük. Jeotermal hattımızın revizyonunu yaparak, sağlık hizmetleri kapsamında da Sarıkaya’ya Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi ile 112 binası kazandırdık’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

Anahtar Kelimeler:
Sarıkayaya 12 Milyon YatırımSarıkayaIlerigazetesişubatSalı2022YozgatSorgunIl özel IdaresiProjeYatırımYozgat Il Genel Meclisiİskender NazlıAsfalt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Congulus gezme
Congulus gezme
Ziyaretler sürüyor
Ziyaretler sürüyor
Caddede ismi yaşayacak
Caddede ismi yaşayacak
Başarı belgesi verdi
Başarı belgesi verdi
inceleme yaptı
inceleme yaptı
KOSGEB bilgilendirdi
KOSGEB bilgilendirdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim