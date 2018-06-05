Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97823
ALTIN
191.959
DOLAR
4.5959
STERLİN
6.1620
EURO
5.3841

Sarıkaya üşümeyecek

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel ilçeye doğalgaz hizmetinin gelmesiyle birlikte abone sayısının bin 200’e ulaştığını söyledi.

Sarıkaya üşümeyecek

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel ilçeye doğalgaz hizmetinin gelmesiyle birlikte abone sayısının bin 200’e ulaştığını söyledi.

05 Haziran 2018 Salı 07:00
46 Okunma
Sarıkaya üşümeyecek

Sarıkaya ilçesinin doğalgaza kavuşmasıyla birlikte, Sarıkaya Belediyesi de doğalgaz hatlarında çalışmalarını yoğunlaştırdı.
İlçede doğalgaz çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Açıkel, doğalgaz hattı çekilen sokaklarda yol yapım ve onarım çalışmaları yaptıklarını belirtti.
Kısa sürede tüm ilçedeki çalışmaların tamamlanacağını aktaran Açıkel, ilçede yaklaşık 5 aydır doğalgaz kullanılmaya başlandığını bildirerek, “Şu anda abone sayımız bin 200 olmuştur. İlçenin tüm noktalarında hat çalışmaları tamamlandığında abone sayımız da artacaktır” diye konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sınav öncesi moral
Sınav öncesi moral
Doğalgaz çalışmasına devam
Doğalgaz çalışmasına devam
Kaymakam Eroğlu veda etti
Kaymakam Eroğlu veda etti
İsmini yaşatıyorlar
İsmini yaşatıyorlar
TÜBİTAK Bilim Fuarı
TÜBİTAK Bilim Fuarı
Resim sergisi açtı
Resim sergisi açtı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim