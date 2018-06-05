Sarıkaya üşümeyecek

Sarıkaya ilçesinin doğalgaza kavuşmasıyla birlikte, Sarıkaya Belediyesi de doğalgaz hatlarında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İlçede doğalgaz çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Açıkel, doğalgaz hattı çekilen sokaklarda yol yapım ve onarım çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Kısa sürede tüm ilçedeki çalışmaların tamamlanacağını aktaran Açıkel, ilçede yaklaşık 5 aydır doğalgaz kullanılmaya başlandığını bildirerek, “Şu anda abone sayımız bin 200 olmuştur. İlçenin tüm noktalarında hat çalışmaları tamamlandığında abone sayımız da artacaktır” diye konuştu.

