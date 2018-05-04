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Sarıkaya temsil edecek

SARIKAYA Fatih İlkokulu 4/A sınıfı, ‘81 İl Bir Hikâye: Öykü Yollarda’ Projesi’nde Yozgat’ı temsil edecek.

Sarıkaya temsil edecek

SARIKAYA Fatih İlkokulu 4/A sınıfı, ‘81 İl Bir Hikâye: Öykü Yollarda’ Projesi’nde Yozgat’ı temsil edecek.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Sarıkaya temsil edecek

Proje sorumlusu öğretmen Didem Köse, Okul Müdürü Fazlı Şahin ve Müdür Yardımcısı Mustafa Başa, öğrencilerle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş’ı ziyaret ettiler. Didem Köse, projenin amacının öğrencilerin yaşadıkları yerin kültürel öğelerini tanımalarını sağlamak, öğrencilerde tarihi ve turistik mekânların farkındalığını arttırmak olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra ülkemizdeki güzelliklerin de öğrenciler tarafından tanınmasının sağlanacağını kaydeden Köse, projede hayali kahraman olan Öykü’nün 80 gün sürecek olan Türkiye gezisinin, her ilden görevli öğretmenin ve öğrencilerinin kaleminden anlatıldığından, proje sonunda hikayelerin bir hikaye kitabına dönüştürülerek öğrencilere dağıtılacağını ifade etti. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, konuyla ilgili hazırlanan dosyayı inceledi, projeyi çok beğendiğini, projede Yozgat ilini temsil eden okulun Sarıkaya’dan olmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

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